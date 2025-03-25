إدارة ترامب توقف بعض طلبات الإقامة الدائمة ضمن تشديد إجراءات التدقيق الأمني والتحقق من المهاجرين

الإجراء الجديد يستهدف فئات محددة من المتقدمين للحصول على "البطاقة الخضراء

الإيقاف يأتي ضمن سياسات الإدارة الأمريكية لتعزيز التدقيق الأمني في طلبات الهجرة

منظمات حقوقية تحذر من تأثير القرار على العائلات والمهاجرين الشرعيين

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة، ضمن جهودها لتعزيز التدقيق الأمني ومنع الاحتيال في أنظمة الهجرة، وفقًا لما نقلته شبكة CBS News.

وشمل القرار تعليق الطلبات المقدمة عبر برامج هجرة مختلفة، أبرزها برامج المهاجرين من أوكرانيا وأمريكا اللاتينية.

● البرامج المتأثرة بالقرار

برنامج "الاتحاد من أجل أوكرانيا"

يهدف هذا البرنامج إلى استقبال اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من الغزو الروسي، وقد استفاد منه قرابة 240 ألف أوكراني قبل تولي ترامب منصبه.

برنامج CHNV

سمح هذا البرنامج لـ530 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول الولايات المتحدة بطرق شرعية.

برنامج البطاقة الخضراء العائلية

يستهدف هذا البرنامج المهاجرين من كولومبيا والإكوادور وهايتي وكوبا ودول أمريكا الوسطى، ممن لديهم أقارب أمريكيون، للسماح لهم بدخول الولايات المتحدة بانتظار إصدار البطاقة الخضراء.

● مخاوف من تفشي الاحتيال وتعزيز إجراءات التدقيق

ذكرت شبكة CBS أن الإدارة الأمريكية بررت هذا التعليق بمخاوف متزايدة من استغلال بعض المهاجرين لهذه البرامج بطرق غير قانونية.

وأشارت مذكرة حكومية إلى أن المسؤولين يدرسون حاليًا تحسين إجراءات التدقيق الأمني والتأكد من عدم وجود تجاوزات أو حالات احتيال في هذه الطلبات.

● التدابير المصاحبة للقرار

سيُحظر مؤقتًا على المسؤولين الحكوميين معالجة أي طلبات جديدة للحصول على تصاريح العمل المؤقتة أو الحماية من الترحيل، إذا كانت مقدمة من المهاجرين الذين وصلوا عبر هذه البرامج.

السياسات المتشددة للهجرة

سياسة "العبء العام"

في يناير 2020، أيدت المحكمة العليا سياسة ترامب التي تسمح برفض منح البطاقة الخضراء للمهاجرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدات حكومية مستقبلاً، بحسب بي بي سي.

تعليق الهجرة خلال جائحة كورونا

في أبريل 2020، أصدر ترامب قرارًا تنفيذيًا بتعليق منح تأشيرات الإقامة الدائمة لمدة 60 يومًا، بهدف حماية الوظائف الأمريكية أثناء الجائحة، وفقا لموقع "فرانس 24".

تداعيات القرار وردود الفعل

أثار تعليق هذه الطلبات موجة من القلق بين المهاجرين الذين كانوا يأملون في الحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المهاجرين هذه الخطوة، معتبرة أنها تمييزية وتستهدف بشكل خاص المهاجرين من دول معينة.

● مستقبل سياسات الهجرة في الولايات المتحدة

يرى مراقبون أن هذا القرار يعكس استمرار إدارة ترامب في تبني سياسات هجرة صارمة، مما قد يكون له تأثير كبير على صورة الولايات المتحدة كوجهة للمهاجرين واللاجئين.

ورغم ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التعليق سيصبح دائمًا، أم سيتم تعديله مستقبلاً بناءً على الضغوط السياسية والقانونية.