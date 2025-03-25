احتجاجات غاضبة في مقدونيا الشمالية بعد حريق ملهى ليلي مميت

تظاهر عدد كبير من الأشخاص في عاصمة مقدونيا الشمالية، سكوبيه، يوم الاثنين، للتعبير عن غضبهم من السلطات عقب الحريق المدمر الذي اندلع في ملهى ليلي وأودى بحياة 59 شخصا في وقت سابق من هذا الشهر.

وتجمع المحتجون تحت شعار "من التالي (للموت)؟"، بينما رفعوا لافتات تحمل عبارات مثل "كم من الرشاوى يلزم لإعادة الضحايا؟" و"النظام هو التالي"، وفقا لما ذكره الموقع الإخباري المقدوني "إم كي دي.إم كي".

وكان الحريق قد اندلع في ملهى ليلي مكتظ بمدينة كوتشاني يوم 16 مارس، نتيجة لاستخدام المفرقعات النارية خلال عرض لفرقة هيب هوب. وأسفر الحادث عن مقتل 59 شخصا وإصابة حوالي 200 آخرين.

وكشفت التحقيقات الأولية عن عدم الامتثال لقواعد السلامة من الحرائق، وسط تقارير تفيد بأن ترخيص تشغيل الملهى الليلي قد مُنح بطرق غير قانونية.

ويجري مكتب المدعي العام تحقيقا مع 34 شخصا يُشتبه في تورطهم في الحادث.

ومن بين حوالي 200 جريح، تم نقل 115 جريحا إلى الخارج بسبب انشغال مستشفيات البلد الصغير بالعلاج المعقد للحروق الشديدة التي عانى منها الكثيرون.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن وزارة الصحة أن خمسة من المصابين لا يزالون في حالة حرجة.