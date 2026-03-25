إسبانيا: من غير الإنصاف أن يتحمل المواطنون ​في العالم تكلفة تصرفات أمريكا وإسرائيل في إيران

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم الأربعاء، إن من غير الإنصاف أن يتحمل المواطنون ​في أنحاء العالم تكلفة ما وصفها بأنها تصرفات غير قانونية ‌تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران.

وحذر من أن الحرب تتسبب في تكبد خسائر اقتصادية عالمية فادحة، مشيرا إلى أن شركات إسبانية تكبدت ​حتى الآن وحدها خسائر تقدر بنحو مئة مليار يورو (116 ​مليار دولار) في أقل من شهر.

وأضاف أمام مشرعين في جلسة برلمانية أوضح فيها أسباب معارضة حكومته الشديدة للحرب "كل قنبلة ​تسقط في الشرق الأوسط تصيب حافظات نقود أسرنا"، وفقاً لوكالة رويترز.

وتبنى قادة أوروبيون ​آخرون تباعا نهج معارضة الحرب مثل سانتشيث.

وتشير المئة مليار يورو التي ذكرها رئيس الوزراء الإسباني إلى مقدار الهبوط الإجمالي في القيمة السوقية للشركات المدرجة على المؤشر ​القيادي في إسبانيا منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.

ومن ​المتوقع أن يصوت البرلمان الإسباني غدا الخميس على إجراءات اقترحها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ‌لمساعدة المواطنين على تحمل وطأة التبعات الاقتصادية بما في ذلك خفض الضرائب على الوقود والكهرباء وتطبيق دعم لأسعار الوقود لقطاعات هي الأكثر تعرضا لتأثيرات سلبية من ارتفاع أسعار الطاقة.

وحذر سانتشيث، وهو ​من بين أقوى الداعمين للفلسطينيين بين زعماء الغرب، اليوم الأربعاء من أن إسرائيل تسعى لإلحاق نفس مستوى الدمار الذي ​أتت به على قطاع غزة بلبنان.

وقال: "يهدف رئيس الوزراء ​الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زادت جرأته، إلى إلحاق نفس المستوى من الدمار والمعاناة بلبنان مثلما ارتكب في قطاع غزة".

جاء ذلك بعد يوم من تصريحات أعلنها وزراء ​إسرائيليون عن اعتزام السيطرة على جنوب ​لبنان بالكامل.

وقال رئيس وزراء إسبانيا: "من الظلم أن يشعل أحدهم النار في العالم وأن يبتلع ​بقيتنا الرماد".