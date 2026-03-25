البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي: هناك إجماع دولي على رفض وإدانة الاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية

رحب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان الهجمات الإيرانية على الدول العربية، واعتبره خطوة مهمة تعكس تنامي الوعي الدولي بخطورة هذه الممارسات العدوانية السافرة التي تنتهك سيادة الدول العربية وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا القرار يأتي امتدادًا لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أدان بدوره هذه الاعتداءات، بما يعكس إجماعًا دوليًا جديدًا وواضحًا بشأن رفض الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية، بما في ذلك تهديد أمن الملاحة الدولية من خلال التهديد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وشدد اليماحي، على أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن هذه الاعتداءات، بما تضمنه من مطالبة إيران بوقف جميع الهجمات غير المبررة فورًا، ودعوتها لتحمل مسئولياتها القانونية بما في ذلك دفع التعويضات، وتأييد ودعم حق الدول العربية في الدفاع عن نفسها وفق ما يقضي به ميثاق الأمم المتحدة، يمثل رسالة حازمة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه هذه الاعتداءات.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الإجماع الدولي لوقف هذه الممارسات العدوانية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وقواعد حسن الجوار.

كما جدد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للدول العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، مؤكدًا أن أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأي دولة عربية هو تهديد للأمن القومي العربي بأسره.