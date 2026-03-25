تحطم مسيرات في إستونيا ولاتفيا بعد دخولها من روسيا

دخلت مُسيّرات من روسيا المجال الجوي في إستونيا ولاتفيا، ثم تحطمت، بحسب ما ذكرته السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، والتي أشارت إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات ما حدث.

وكان هناك مُسيّرة واحدة في كل واقعة حدثت بالقرب من حدود البلدين مع روسيا.

جدير بالذكر أن دول البلطيق المتاخمة لروسيا شهدت مرارا دخول مُسيّرات إلى مجالها الجوي منذ شنت موسكو الحرب على أوكرانيا في عام 2022.

وتنتشر حاليا فرق من الجيش والطوارئ في مواقع تحطم المُسيّرات لجمع الحطام وفحصه.

وأفادت بيانات صادرة عن ريجا وتالين بعدم وجود أي خطر على المواطنين، أو السلامة العامة.

ويسعى المحققون حاليا إلى تحديد ما إذا كانت المُسيّرات روسية أم أوكرانية.



