وفاة جندي وإصابة 30 جراء الأمطار والعواصف شرقي اليمن

أفاد مسؤول عسكري يمني، اليوم الأربعاء، بوفاة جندي وإصابة 30 جراء الأمطار والرياح المصاحبة في محافطة حضرموت شرقي البلاد.

وجاء هذا الإعلان في إحاطة مقتضبة صادرة عن العميد أسامة الأسد قائد كتيبة حماية منفذ الوديعة البري الحدودي مع السعودية.

وقال الأسد إنه "نتج عن الرياح والأمطار والعواصف التي حصلت في منطقة الوديعة إصابة حوالي 30 من منتسبي القوات المسلحة المتواجدة في قطاع الوديعة وحالة وفاة واحدة فقط".

وأضاف أن الأمطار والعواصف تسببت أيضا بخسائر مادية في الآليات والهناجر والسكن الخاص بالمنتسبين ، مشيرا إلى أن الطريق سالكة أمام المسافرين ولا يوجد أي عوائق رغم هذه الأضرار.

وتشهد عدة محافظات يمنية منذ أيام أمطارا غزيرة خلفت بعضها ضحايا وخسائر مادية كبيرة.