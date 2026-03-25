مقتل 7 أشخاص في غارات على إيران فيما تواصل طهران نفي وجود مفاوضات مع أمريكا

ذكرت وسائل إعلام إيرانية حكومية اليوم الأربعاء، مقتل سبعة مدنيين في غارات جوية وقعت في وقت مبكر من اليوم على شمال غرب البلاد، فيما واصلت القيادة نفي أنها في تجري مفاوضات مع الإدارة الأمريكية بشأن وضع نهاية للحرب التي أطلقتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية تم استهداف أماكن إعاشة عاملين بالسكة الحديد في مدينة تبريز في هجمات إسرائيلية أمريكية اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم والمتطوعين يبحثون عبر الحطام عن مزيد من الضحايا المحتملين.

وبينما تستمر الهجمات على إيران والقصف الانتقامي في المنطقة، رفضت القيادة العسكرية الإيرانية التقارير الأمريكية التي تفيد بأن هناك مفاوضات جارية بشأن وضع نهاية للصراع.

وقال العقيد إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني : "هل وصلت خلافاتكم الداخلية إلى حد أنكم تتفاوضون مع أنفسكم".

وأضاف : "القوة الاستراتيجية التي كنتم تتحدثون عنها تحولت إلى فشل استراتيجي. من يدعي أنه قوة عظمى عالمية كان سيخرج من هذا المأزق لو استطاع. لا تزينوا هزيمتكم باتفاق. لقد انتهى زمن وعودكم الفارغة".

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن الولايات المتحدة قدمت خطة من 15 بندا لوقف إطلاق النار إلى إيران عبر باكستان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا الأسبوع الجاري إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران وأن طهران حريصة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية، وهو ما نفته إيران باستمرار.

وعرضت باكستان أمس الثلاثاء استضافة مفاوضات محتملة بين الجانبين التي تردد أنه يمكن أن تقام في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.