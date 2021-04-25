مسؤولة ألمانية تعرب عن ذعرها تجاه تبديل ممرضة أمبولات لقاح كورونا بمحلول ملحي

أعربت مسؤولة محلية في ألمانيا عن ذعرها من جريمة قامت بها موظفة في أحد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بتبديل أمبولات لقاح فيروس في عدة مرات بمحلول ملحي.

وقالت دانيلا بيرنس، وزيرة الصحة المحلية بولاية سكسونيا السفلى، اليوم الأحد: "إنني مذهولة ومصدومة من تصرفات هذه المرأة. إنها جريمة خطيرة".

يشار إلى أن الممرضة أقرت بتبديل ست أمبولات (لقاح) بمحلول ملحي، لأن أمبولات لقاح "بيونتك" الصغيرة سقطت منها.

جدير بالذكر أنه ليس هناك أية مخاطر صحية بالنسبة لمن تم تطعيمهم بمحلول ملحي فقط.

وقالت وزيرة الصحة المحلية إن الأمر متروك حاليا للشرطة والادعاء العام لاستيضاح "هذا العمل الشنيع" مع الأطراف الفاعلة المسؤولة في مقاطعة فريزلاند التي يقع بها المركز.

وأضافت الوزيرة أن خبراء من المكتب المحلي للشؤون الصحية بالولاية ووزارة الشؤون الاجتماعية يقدمون الدعم أيضا، وقالت: "سيتم التركيز على المتضررين الذين تم تطعيمهم خلال فترة عمل المشتبه بها".

ومن المقرر أن يوضح اختبار للأجسام المضادة في الخامس من مايو المقبل من لم يتلق اللقاح من إجمالي مئتي شخص كانوا تلقوه خلال فترات عمل المشتبه بها في أيام الأربعاء من كل أسبوع، على أن يتم منحهم اللقاح بعد ذلك في 12 مايو المقبل.