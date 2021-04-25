الكشف على 326 حالة في قافلة «مستقبل وطن» الطبية بأبو قرقاص

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص.

وأقيمت القافلة بمدرسة ريحانة تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات عظام، وأنف وأذن، وأسنان، وتحاليل طبية.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على ٣٢٦ حالة، منهم ١١٥ عظام، ٨٥أنف وأذن، ٧٠ أسنان، وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، كما تمكنت القافلة من إجراء التحاليل الطبية لعدد ٥٦ حالة بالمجان.

لاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.