ميهوب: أداء الأهلي أمام سيراميكا أسوأ من فترة كولر

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انتقد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة بمجموعة التتويج بالدوري الممتاز.

قال ميهوب في الاستوديو التحليلي عبر قناة أون سبورت "أداء الأهلي في هذه المباراة أسوأ من مستوى الفريق أثناء فترة مارسيل كولر".

وأضاف "هناك علامة استفهام كبيرة حول أداء الفريق، وكانت هناك مشكلة واضحة في خط وسط الفريق".

وأشار علاء ميهوب "إذا كنت مكان عماد النحاس لكنت قررت استبدال 9 لاعبين".

وأتم تصريحاته "سيراميكا قدم مباراة ممتازة، وفعل كل شيء في كرة القدم، وكان بإمكانه التعادل في آخر ثانية، وأعتبر هذا الفوز قسمة من الله للأهلي".