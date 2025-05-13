وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، معربا عن تشرفه بالتواجد في المملكة.

وقال في كلمته خلال المنتدى الاستثماري السعودي- الأمريكي الذي عُقد مساء الثلاثاء في الرياض: «إنه لشرف كبير أن أكون هنا في هذا المكان العظيم والأهم بين الناس العظماء، أشكر صاحب السمو ولي العهد، هو رجل متميز عرفته منذ زمن، ما من أحد يشبهه، شكرًا جزيلا لك وأقدر ذلك كثيرًا يا صديقي».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «إنه لشرف عظيم أن أعود إلى المملكة العربية السعودية الجميلة، وأشكركم على هذا الترحيب الحار؛ لم أنس الضيافة الاستثنائية التي أبداها جلالة الملك سلمان منذ 8 سنوات، فهو رجل عظيم بالفعل وهي عائلة عظيمة بالفعل».

وأكد أن «هذا الترحاب الحار من الأسرة الحاكمة والشعب السعودي لا يمكن أن يُضاهى في أي مكان».

ووصف ترامب، الزيارة بأنها «تاريخية» تحتفي بـ 80 سنة وأكثر من الشراكة بين البلدين، مضيفا أن العلاقة بين البلدين كانت أساسا للأمن والازدهار، ولكن «اليوم نعزز هذه العلاقة التاريخية أكثر من أي وقت مضى».

وعبر عن تفاؤله بمستقبل المنطقة، قائلا إن «المستقبل مزدهر في الشرق الأوسط».

كما أشار إلى إنجازات إدارته، قائلا إن «أمريكا في أقل من 4 أشهر، إدارتنا الجديدة حققت أكثر من معظم الإدارات السابقة في 4 سنوات وحتى 8 سنوات، منذ اليوم الذي توليت فيه القيادة».