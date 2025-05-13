أكدت تقارير صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بيراتس، طلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع نجم الفريق الجنوب أفريقي.

أشارت العديد من التقارير الصحفية، عن اقتراب ريفيرو من تولي المهمة الفنية بالنادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025.

وأوضح موقع «سوكر لادوما» الجنوب أفريقي الشهير، أن النادي الأهلي يقترب من التعاقد مع النجم مونابول سالينج، عقب طلب من خوسيه ريفيرو.

كما يبلغ مونابول سالينج، من العمر 27 عامًا، وتألق مع فريق أورلاندو بايرتس، خلال الـ 3 مواسم الماضية.

شارك سالينج في 13 مباراة بقميص أورلاندو بايرتس بالموسم الجاري، وأحرز خلالها 5 أهداف، بالإضافة إلى تقديمه تمريرة حاسمة.