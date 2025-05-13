 بطلب من ريفيرو.. نجم أورلاندو بيراتس على رادار الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بطلب من ريفيرو.. نجم أورلاندو بيراتس على رادار الأهلي

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 7:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 7:28 م

أكدت تقارير صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بيراتس، طلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع نجم الفريق الجنوب أفريقي.

أشارت العديد من التقارير الصحفية، عن اقتراب ريفيرو من تولي المهمة الفنية بالنادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025.

وأوضح موقع «سوكر لادوما» الجنوب أفريقي الشهير، أن النادي الأهلي يقترب من التعاقد مع النجم مونابول سالينج، عقب طلب من خوسيه ريفيرو.

كما يبلغ مونابول سالينج، من العمر 27 عامًا، وتألق مع فريق أورلاندو بايرتس، خلال الـ 3 مواسم الماضية.

شارك سالينج في 13 مباراة بقميص أورلاندو بايرتس بالموسم الجاري، وأحرز خلالها 5 أهداف، بالإضافة إلى تقديمه تمريرة حاسمة.


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