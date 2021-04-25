أمير الكويت يعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد



بعث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، برقیتي تعزیة إلى الرئیس العراقي برھم صالح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



وأعرب الشيخ نواف - خلال البرقيتين، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحایا الحریق، الذي اندلع في مستشفى (ابن الخطیب) ببغداد، والذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحایا والمصابین.. سائلا الله تعالى أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ویلھم ذویھم الصبر والسلوان، وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة، وأن یحفظ العراق من كل مكروه.



كما بعث ولي العھد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقیتي تعزیة إلى الرئیس العراقي برھم صالح ورئيس وزرائه مصطفى الكاظمي، عبر فیھما عن تعازیه وصادق مواساته في ضحایا الحریق.



وبعث رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح برقیتي تعزیة مماثلتین.