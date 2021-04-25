مسؤول أمريكي: أمريكا والناتو تبدآن في عملية الانسحاب من أفغانستان

قال قائد القوات الدولية في أفغانستان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بدآ في اتخاذ "خطوات محلية" ضمن عملية سحب قواتهما من أفغانستان.

وقال الجنرال سكوت ميلر للصحفيين في كابول إن العملية بدأت بالفعل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سوف يتم سحب القوات بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وأضاف ميلر "جميع قواتنا تستعد للانسحاب، ورسميا سيكون تاريخ الاشعار في الأول من مايو المقبل، ولكن في نفس وقت بدء اتخاذ الخطوات المحلية التي بدأناها بالفعل".

وأوضح ميلر أنه سيجرى انسحابا منظما من أفغانستان، وهذا سيعني تسليم القواعد والمعدات للقوات الأمنية الأفغانية.

وتخوض الحكومة الأفغانية صراعا طويلا مع المسلحين بما في ذلك حركة طالبان، على الرغم من أن الجانبين التزما بإجراء مباحثات سلام.

وكانت حركة طالبان قد قالت الأسبوع الماضي، إنها لن تشارك في أي مباحثات سلام في أفغانستان حتى تنسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد.