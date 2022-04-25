الحريري يهنئ ماكرون بفوزه برئاسة فرنسا لولاية ثانية



أبرق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهنئاً بإعادة انتخابه لولاية رئاسة ثانية للجمهورية الفرنسية.



وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لسعد الحريري، اليوم الإثنين أن الحريري وجه برقية إلى الرئيس ماكرون، مهنئاً بإعادة انتخابه بجدارة لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية الفرنسية.



وأعرب الحريري "عن سروره بهذه المناسبة، انطلاقاً من "العلاقة الشخصية بيننا"، والاهتمام الدائم والدعم الذي يحظى به لبنان من قبلكم".



وتمنى الحريري "التوفيق والنجاح للرئيس الفرنسي، في ولايته الثانية، لتحقيق أماني وتطلعات الشعب الفرنسي الصديق، في عالم يزداد تعقيداً وبحاجة للرؤية القيادية التي كانت سببا في تجديد ثقة الفرنسيين بشخصكم مرة أخرى".



كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أبرق في وقت سابق اليوم للرئيس ماكرون، مهنئاً بإنتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية لولاية رئاسية جديدة.



وقال بري في برقيته، بحسب بيان صادر عن موقعه الرسمي: "يطيب لي باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني أن أتوجه من سيادتكم بأحر التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة متمنياً لكم النجاح والتوفيق في قيادة فرنسا نحو المزيد من التقدم والازدهار وصون قيم الجمهورية في الحرية والمساواة والأخوة".



كما وجّه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون برقية إلى الرئيس ماكرون، مهنئاً إياه بتجديد انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة، وأعرب عن تقديره لمواقف الرئيس ماكرون تجاه لبنان.



وأعرب الرئيس عون "عن تقديره لمواقف الرئيس ماكرون تجاه لبنان والدعم الذي قدمه ولايزال تأكيداً للأبعاد الإنسانية التي تميّز العلاقات الثنائية اللبنانية-الفرنسية".



ونوّه الرئيس اللبناني في برقيته "بما يربط لبنان وفرنسا من علاقات متجذّرة عبر التاريخ والتي هي ثمرة شراكة في القيم والمبادئ التي يؤمن بها البلدان، فضلاً على الصداقة العميقة التي تربط بن الشعبين اللبناني والفرنسي والتي ستشهد المزيد من المتانة والعمق في الولاية الجديدة".



كان الرئيس ماكرون قد فاز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية أمس الأحد، بولاية ثانية تمتّد لمدة خمس سنوات٫ حيث كان يتنافس مع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. وقد فاز ماكرون بنسبة 55ر58% من الأصوات مقابل 56ر41% لصالح لوبان.