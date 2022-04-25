محافظة كفر الشيخ تعلن الاستنفار استعدادا لعيد الفطر المبارك

أعلنت محافظة كفر الشيخ حالة الاستنفار القصوى استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، باستمرار أعمال الرش والتعقيم، وتكثيفها أيام عيد الفطر المبارك بشوارع مدن وقرى المحافظة مع تجهيز الحدائق العامة، ومن بينها حديقة صنعاء وحديقة الأسرة والطفولة بالمحافظة، وفتحها للمعيدين أيام عيد الفطر المبارك.

كما تابع المحافظ تجهيز مصيف بلطيم من أجل استقبال المعيدين أيام عيد الفطر المبارك.

وقدم المحافظ، التهنئة لأهالي كفر الشيخ الكرام بحلول عيد الفطر المبارك.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والمراكز والقرى، بمتابعة استعدادات تجهيز الحدائق لاستقبال الزائرين والمعيدين بعيد الفطر المبارك، واستمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع وأمام البنوك ومكاتب البريد، والمصالح الحكومية، وداخلها.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، وحدة التغيرات المكانية "الجو مكانية" بالعمل أيام عطلة العيد، ومراقبة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أعمال البناء المخالف، ورصدها، بإشراف وتوجيهات نائب المحافظ، عمرو البشبيشي، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن لمتابعة تنفيذ كل التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.