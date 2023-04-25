رئيس حزب المستقلين الجدد: الدولة أرست منظومة دقيقة لإعادة المواطنين بسلامة من السودان

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن عودة أفواج المصريين من السودان إلى مصر، في ظل الأزمة الشديدة والمتأججة لم يكن ليتم إلا من خلال منظومة عمل متكاملة بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنشاء خلية أزمة لإدارة هذا الملف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن ما تم الإعلان عنه رسميًا بعودة حوالي 904 مصريين، عدد ليس بقليل مقارنة بالرعايا الموجودين من الدول الأجنبية والعربية في السودان، مؤكدًا أنه ثمار لجهود الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الجهات المعنية متمثلة في وزارة الخارجية والهجرة وباقي الوزارات في خلية الأزمة، بذلت جهودًا كبيرة سواء من فتح معابر آمنة لعودة المصريين برًا أو جوًا من خلال منظومة عمل على مدار الأيام الماضية.

ولفت إلى أنه ما تم حصره في الأراضي السودانية ما يقرب من 10 آلاف مواطن مصري من بينهم 5 آلاف طالب كانوا في إجازة، موضحًا أن وزارة الهجرة أجرت العديد من الاتصالات بالجهات المختلفة على مدار الأيام الماضية في هذا الشأن.

وتابع حديثه بأنه تم عمل فيديو كونفرانس مع الطلبة المصريين، وطرح استمارات تسجيل إلكتروني لكل المصريين وبخاصة الطلبة، لافتا إلى الاتصال مع الجزء الأكبر من الطلبة المصريين الذين توجدوا بمدينة الخرطوم وأعداد أخرى منهم خارج العاصمة وهي مناطق وعرة وشديدة الخطورة.

وذكر أنه تم تسجيل ما يقرب من 3 آلاف استمارة للطلبة من إجمالي 5 آلاف طالبًا، وهو عدد ليس بالقليل، وذلك طبقًا للمصادر الرسمية.

واستطرد أن هناك مجموعات عمل كبيرة جدًا بالقنصليات المصرية بالسودان، على تواصل مع خلية الأزمة استطاعت إجلاء أكثر من 400 مواطن، وما يقرب من 500 مواطن بإجمالي 904 مواطنين مصريين طبقا للمصادر الرسمية المصرية.

وأكد أن هناك منظومة عمل دقيقة ومتناسقة أرستها الدولة، بأن المواطن المصري يجب تذليل كل العقبات للحفاظ عليه ورجوعه بسلامة وأمن، منوهًا بأن قدرة الدولة تظهر في إدارة المواقف الصعبة مثل الطلبة المصريين في أوكرانيا، وكذلك المواطنين في السودان.

يذكر أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأنه استمرارًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الثلاثاء، 25 أبريل الجاري، إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر في الخرطوم وبورتسودان، والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطنا.

وأكد أنه جارى العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدى المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.