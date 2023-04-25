ضبط 41 جوال دقيق بلدي مدعم بالدلنجات في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخازن والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة تموينية بمركز الدلنجات، بقيادة سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، أسفرت عن ضبط 41 جوال دقيق بلدي مدعم وماكينة تحليل دقيق داخل مخزن بقرية العزبة الحمرا.

وتم التحفظ عليهم ونقلهم إلى المطاحن وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.