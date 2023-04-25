سفير المغرب بالسودان: الجالية المغربية تتواجد ببورت سودان في انتظار تأمين عودتهم لبلادهم

أكد سفير المغرب في السودان، محمد ماء العينين، اليوم الثلاثاء، أن أفراد الجالية المغربية الذين تم نقلهم من الخرطوم إلى مدينة بورت سودان في انتظار تأمين عودتهم إلى المغرب، يتواجدون "في أمن وأمان".

وأوضح السفير، في تصريحات صحفية، أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال أفراد الجالية المغربية "في أحسن الظروف" بمدينة بورت سودان، مبرزا أنه يتم استقبالهم وتقديم كل الخدمات المرتبطة بالإيواء والمعيشة لهم، زيادة على الاستشارات المرتبطة بالأمور القنصلية.

وأشار إلى أنه تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، يتم تأمين نقل المواطنين المغاربة الذين يناهز عددهم 300 شخص تقريبا انطلاقا من الخرطوم صوب مدينة بورت سودان الساحلية، في انتظار تأمين عودتهم إلى المغرب، مبرزا أن طاقم السفارة المغربية يقوم بإدارة هذه العملية بتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية المغربية.

وأوضح السفير أنه بعد القافلة البرية الأولى التي وصلت أمس الاثنين إلى مدينة بورت سودان، من المرتقب أن يصل حوالي 80 مواطنا مغربيا غدا الأربعاء، إلى هذه المدينة، من الذين لم تشملهم عملية الترحيل الأولى.

وأفاد بأن البعثة المغربية قامت أيضا بوضع الترتيبات المرتبطة باستقبال طائرتين مغربيتين في إطار إجلاء كل المواطنين المغاربة المقيمين في السودان بناء على تعليمات العاهل المغربي.

ولفت إلى أن سفارة المغرب بالخرطوم اتخذت، بتنسيق كامل مع وزارة الشؤون الخارجية المغربية وكذا مع وزارة الشئون الخارجية السودانية، مجموعة من الإجراءات شملت إنشاء خلية أزمة على مستوى السفارة تعمل على مدار الساعة من أجل تأمين تواصل فعال مع مختلف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالسودان، المكونة من أسر وبعض الطلبة ومن العابرين الذين كانوا في زيارة للسودان خلال الأيام الماضية.

وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أفاد أمس الاثنين، بأنه على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية هناك أصدر العاهل المغربي تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة.