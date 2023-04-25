أسرة الرئيس السوداني السابق: البشير يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم

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قالت مصادر في أسرة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إنه يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم حتى الآن.

وكان أحمد هارون المسئول السابق في نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أعلن مغادرته لسجن كوبر مع آخرين، قائلا: "سنوفر الحماية لأنفسنا".

وأضاف هارون، في تسجيل صوتي له، أن الحفاظ على كيان الوطن مقدم على أي مشروع حزبي أو سياسي، داعيا الشعب السوداني إلى مساندة القوات المسلحة.

وتابع: "مكثنا في محبسنا بسجن كوبر تحت تبادل نيران المعركة لمدة 9 أيام، ونتحمل مسئوليتنا في حماية أنفسنا وجاهزون للمثول أمام السلطة القضائية في أي وقت".

ووجه دعوة لمنسوبي الدعم السريع، بالانخراط مع إخوتهم في القوات المسلحة.