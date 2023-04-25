نائب محافظ المنيا يتابع الخدمات الطبية بعدد من المستشفيات

واصل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، جولاته الميدانية المسائية المفاجئة والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خلال عطلة عيد الفطر المبارك.



تفقد أبوزيد، عددًا من مستشفيات مراكز جنوب المحافظة؛ للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام الخدمة الصحية، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ضمن خطة المحافظة لمتابعة مختلف القطاعات الخدمية طوال فترة عيد الفطر المبارك.



وشملت جولة نائب المحافظ، تفقد مستشفيات: "ديرمواس التخصصي، وحميات ديرمواس، وملوي التخصصي"، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وعامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، والدكتور عاصم كمال مساعد مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمد فتحي نائب مدير مستشفى ملوي التخصصي.



وتابع الخدمات الصحية المقدمة بالمركزين، وحرص على تقديم التهاني للمواطنين والأطقم الطبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا تواجد الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع؛ لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة طوال فترة عيد الفطر المبارك، ومدى تقديم الخدمات بمختلف القطاعات الخدمية.



وخلال الجولة، وجه نائب المحافظ، شركات الصيانة المعنية بجميع المستشفيات، بالمتابعة والحفاظ على المرفق والجودة؛ لضمان استمرارية العمل وعدم تعطيله.



وراجع نائب المحافظ، سجلات تواجد الأطقم الطبية والتمريض، وسجلات استقبال حالات المرضى.



وتفقد أقسام الاستقبال والمعامل، وعددا من أقسام المستشفيات؛ للتأكد من مدى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، موجها بالالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ومراعاة الجانب الإنساني خلال التعامل مع المرضى؛ حرصا على سلامة وأمن المواطنين.



والتقى نائب المحافظ، عددا من أهالي المرضى والمواطنين، وطمأنهم على ذويهم، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم الخدمة الصحية بالشكل الأمثل، وموجها بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية؛ لتذليل العقبات والوقوف على الاحتياجات الفعلية.





