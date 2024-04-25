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واصل مؤشر أسعار المنتجين في إسبانيا اتجاهه الهبوطي الحاد خلال مارس الماضي وسط تراجع أسعار الطاقة، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.2% على أساس سنوي خلال مارس الماضي، مقارنة بـ8.5% فبراير الماضي.

وتسجل أسعار المنتجين تراجعا منذ مارس 2023.

وسجلت أسعار الطاقة انخفاضا حادا بنسبة 24.6%

وتراجعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 4.9% مقارنة بالعام الماضي.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.9%، فيما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 2.3%.

وتراجعت أسعار المنتجين بنسبة 2.2% على أساس شهري خلال مارس الماضي، مقابل تراجع بنسبة 2.6% في فبراير الماضي.