ليبيا وإثيوبيا تبحثان عودة تعاونهما في مختلف المجالات

بحث آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الذي يزور إثيوبيا حاليا، عودة التعاون بين البلدين بعد توقف دام أكثر من عشرين عاما.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، رغبة بلاده في عودة التعاون مع إثيوبيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام.

كما عقد الجانبان اجتماعا موسعا جرى خلاله مناقشة عقد اللجنة العليا الليبية - الإثيوبية التي لم تعقد منذ العام 2004، وناقشا عددا من الملفات المشتركة، أهمها تنظيم العمالة الوافدة الإثيوبية، وعودة الخطوط الجوية الإثيوبية للعمل في ليبيا، والقروض الليبية الممنوحة لإثيوبيا، وجدولة سدادها.