المدعي العام الإسباني يوصي بإسقاط قضية ضد زوجة رئيس الوزراء الإسباني

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن مكتب المدعي العام في مدريد طلب إسقاط تحقيق مبدئي بشأن زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيجونيا جوميز.

وبالتالي لن يتم النظر في اتهامات بالفساد، بحسب ما نقلته محطة "ار تي في ايه" التلفزيونية وصحيفة "البايس" وغيرهما من وسائل الإعلام عن المتحدث باسم القضاء الإسباني.

ورغم أن رأي مكتب المدعي العام له ثقل، فإن القاضي فقط هو من يقرر فتح تحقيق رسمي من عدمه.

وبعدما ظهرت اتهامات محتملة ضد جوميز، اشتكى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من حملة تشويه سياسية، وأعلن أنه يدرس الاستقالة من المنصب الذي يشغله منذ منتصف 2018 بسبب ما يعتبره هجوما غير مبررا على أسرته.