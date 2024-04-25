مقتل 70 عنصرا من حركة الشباب وسط الصومال

قتل أكثر من 70 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأصيب 30 آخرون في عمليات مشتركة نفذها الجيش بولاية مدغ وسط الصومال.

وذكر الجيش الصومالي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية صونا، أن عمليات عسكرية مخططة نفذها الجيش بالتعاون مع شركاء دوليين، أدت إلى مقتل أكثر من 70 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإصابة 30 آخرين في غابة منطقة تبر موغي التابعة لولاية مدغ".

وأضاف البيان أن القتلى كانوا يتجمعون في 3 مراكز عسكرية واقعة في المنطقة، وكانوا من بين 150 مسلحا حسب المعلومات الاستخباراتية، ولفت إلى أن قوات الجيش تبحث عن من تبقى من العناصر الذين لاذوا بالفرار إلى غابات المنطقة.

وتأتي العملية غداة أخرى مماثلة نفذها الجيش بنفس الولاية أمس، قتل فيها 30 عنصرا من حركة الشباب. وضاعف الجيش الصومالي مؤخرا من عملياته العسكرية، التي تستهدف عناصر من حركة الشباب، التي تخوض معه معارك منذ أكثر من عقد من الزمن، ونجح منذ عدة أشهر في استعادة عدة مناطق من الحركة في وسط البلاد.