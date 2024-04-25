شرطة بواشطن تعتقل أكثر من 100 طالب خلال احتجاج مؤيد لفلسطين في كلية إيمرسون

قالت شرطة بوسطن، إنها أزالت في وقت مبكر من اليوم الخميس، مجمع الخيام المؤيد لفلسطين والذي بناه طلاب كلية إيمرسون لأنفسهم، في زقاق بالقرب من المباني الأكاديمية في وسط المدينة.

وأشار المتحدث باسم رئيس قسم الشرطة الرقيب جون بويل، في بيان، إلى اعتقال ما لا يقل عن 100 طالب، لافتًا إلى إصابة 4 ضباط خلال الاحتجاجات.

ونفى المتحدث تعرض أي من المتظاهرين للإصابة، رغم الأنباء الواردة بشأن نقل اثنين من الطلاب إلى مستشفيات محيطة.

ولفتت الشرطة إلى أنها أخبرت المحتجين أمس الأربعاء، أن الخيام «تنتهك قوانين المدينة»؛ التي تحظر التخييم غير القانوني وتحذر من «إجراءات إنفاذ القانون الوشيكة».

ورفع الطلاب خلال احتجاجهم مجموعة من اللافتات التي كُتب عليها: «من النهر إلى البحر»، و«كل العيون على فلسطين»، و«لا عدالة لا سلام»، و«لن نغادر».

وفي 18 أبريل الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي؛ احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و«الإبادة الجماعية» في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية».



