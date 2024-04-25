محافظ شمال سيناء: الرئيس السيسي وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية للأهالي بنسبة 55%

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هناك مخططًا أعدته القوات المسلحة لمحافظة شمال سيناء، يتضمن إنشاء تجمعات تنموية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد«، عُرضت مساء الأربعاء، بحضور عدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء، أن الطرق هي الشرايين القوية لخدمة التجمعات التنموية.

وأوضح أن هناك طفرة في منظومة الطرق في الشيخ زويد، فضلا عن أنه يتم العمل على التطوير المستمر للصرف الصحي للشيخ زويد.

وردا على طلب أهالي المحافظة تخفيض أسعار وإيجارات الوحدات السكنية، قال محافظ شمال سيناء، إن أسعار تكلفة إنشاء الوحدات السكنية مرتفعة للغاية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية لأهالي سيناء بنسبة 55% رغم ارتفاع الأسعار، لافتا إلى تقسيط إيجار الوحدة السكنية على مدار 30 عاما لأهالي سيناء.

وأوضح أن أقصى تقسيط للإيجار يكون على 20 عاما، لكن الرئيس السيسي وجه بأن يكون على 30 عاما لأهالي سيناء، مشيرا إلى تحمل الدولة 55% من قيمة الوحدة السكنية لأهالي رفح وسيناء والمواطن يدفع 45% فقط.

ولفت محافظ شمال سيناء، إلى تركيب 50% من عدادات الكهرباء بضمان محافظة شمال سيناء، ولا يتم قطع الكهرباء عن أهالي رفح.

وكشف محافظ شمال سيناء، أن سعر الوحدة السكنية في رفح 571 ألف جنيه، مضيفا أن هناك تميزا لبعض الوحدات السكنية في رفح حيث يصل سعرها إلى 926 ألف جنيه.

وتابع: «لدينا 6 مستويات لأسعار الوحدات السكنية في رفح»، ذاكرا أن الزيادة السنوية تصل إلى 95 جنيها وتصل إلى 100 جنيه لبعض الوحدات المتميزة.

وواصل شوشة: «سيتم دفع 5% للصيانة من خلال اتحاد شاغلين لضمان الحفاظ على الوحدات السكنية»، قائلا إن الشروط متوفرة وسيتم الإعلان عنها في برنامج الإعلامي أحمد موسى.

وألمح المحافظ، إلى تخصيص 10% من الوحدات السكنية لأسر الشهداء والمصابين، وتخصيص 5% من الوحدات السكنية لأصحاب الهمم ومصابي العمليات، وتخصيص 5% من الوحدات السكنية كسكن إداري للجهات التي تقوم بتقديم الخدمات لأهالي رفح، مشيرا إلى أن تم تحديد سن من يحصل على وحدة سكنية بداية من 21 عاما حتى 55 عاما.

