ضربة موجعة لـ أتلتيكو مدريد قبل مواجهة بيلباو بالدوري الإسباني

كشف فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الخميس، عن غياب مدافعه جابرييل باوتيستا عن المواجهة المرتقبة أمام أتلتيك بيلباو، في الدوري الإسباني «الليجا».

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره بيلباو على ملعب ميتروبوليتانو، مساء يوم السبت القادم، في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

وأوضح الجهاز الطبي لفريق أتلتيكو مدريد، أن باوتيستا سيخضع لجلسات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل داخل صالة الألعاب الرياضية، مشيرًا إلى غياب اللاعب عن مواجهة بيلباو.

كما سيغيب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي عن مواجهة بيلباو؛ بسبب معاناته من إصابة عضلية، بالإضافة إلى توماس ليمار الذي يتعافى من إصابة بقطع في وتر أكيليس منذ سبتمبر الماضي.