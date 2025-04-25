جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره صن داونز، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان التعادل السلبي سيطر على مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز، بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم في جنوب إفريقيا، السبت الماضي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي ضد صنداونز على النحو الآتي: