النائبة نجلاء العسيلي: تحرير سيناء رمز للصمود

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن ذكرى تحرير سيناء تمثل محطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، تعكس صمود الشعب المصري وإصراره على استعادة حقه المشروع.

وأضافت العسيلي، في تصريحات لها، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء حملت رسائل وطنية واضحة ومهمة، أبرزها التأكيد على أن مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيها، وهو موقف ثابت يعكس التزام القيادة السياسية بالحفاظ على سيادة الوطن وكرامته.

وأشادت النائبة بتجديد الرئيس موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية، حيث شدد على أن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية وستظل تدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت العسيلي أن ذكرى تحرير سيناء ليست مجرد احتفال، بل هي رسالة للعالم تؤكد أن مصر قادرة على حماية أراضيها، وأنها تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أفضل لأبنائها، مع الحفاظ على مبادئها وثوابتها الوطنية.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحاتها بدعوة الشعب المصري إلى استلهام روح تحرير سيناء في تعزيز الوحدة الوطنية والعمل بجدية لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة أن التحديات التي تواجهها مصر تتطلب الاصطفاف خلف القيادة السياسية لتحقيق تطلعات الشعب المصري.