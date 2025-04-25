تل أبيب: 456 عسكريا ومدنيا إسرائيليا قتلوا خلال عام

كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مقتل 456 عسكريا ومدنيا إسرائيليا خلال الأشهر الـ12 الأخيرة نتيجة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة والعدوان على لبنان، وهجمات متفرقة.

وأفادت وزارة الجيش الإسرائيلية أنه "منذ 25 أبريل من العام الماضي، قُتل 316 جنديا نتيجة الحرب (في لبنان وغزة) وهجمات بالضفة، كما توفي 61 جنديا متأثرين بجروح أصيبوا بها خلال الحرب. إضافة إلى ذلك، قُتل 79 مدنيا إسرائيليا في هجمات"، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وزارة الجيش نشرت هذه المعطيات عشية يوم ذكرى الجنود القتلى.

وأشارت المعطيات إلى أن العسكريين قتلوا في الحرب على قطاع غزة وعلى لبنان وفي هجمات في الضفة الغربية.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن معطيات وزارة الجيش، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر عام 2023، قُتل 925 جنديا وعنصر أمن، بينهم 807 جنود و69 شرطيا و39 ضابط أمن محلي و10 عناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك".

وأضاف الموقع أنه منذ بداية الحرب، قُتل 934 مدنيا إسرائيليا، من بينهم 778 في هجوم 7 أكتوبر.