أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن حرب غزة أبرزت بشكل واضح أهمية المنطقة ودورها الحيوي في منظومة الأمن القومي المصري، باعتبارها تمثل العمق الاستراتيجي للبلاد، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة من تطورات يؤكد حساسية موقعها الجغرافي.

وأوضح مجاور، خلال لقاء خاص عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن دور محافظة شمال سيناء في التعامل مع تداعيات الأزمة يقتصر على كونها الذراع التنفيذي للدولة، لافتًا إلى أن الملفات المتعلقة بتبادل الأسرى أو الجوانب الأمنية تتولاها الجهات المختصة، بينما تتولى المحافظة الجوانب الإدارية العاجلة عند الطلب، وفقًا لتنسيق كامل مع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن أبرز الأدوار التي تقوم بها المحافظة تتمثل في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين والجرحى، إضافة إلى تنظيم عمليات نقلهم للعلاج، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتم تحت إشراف الدولة المصرية بالكامل، ووفق منظومة متكاملة لإدارة الأزمة.

وأضاف المحافظ أن هناك غرفة عمليات مركزية في القاهرة تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية، وتتابع الموقف بشكل مستمر منذ أكتوبر، وتضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف التطورات، موضحًا أن غرفة عمليات ملحقة بمكتبه تعمل بالتنسيق المباشر لتنفيذ التعليمات بشكل فوري ومنظم.