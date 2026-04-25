توريد 5200 طن قمح لشون وصوامع البحيرة في موسم الحصاد

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام أعمال توريد القمح المحلي بكل مواقع الاستلام على مستوى المحافظة، في ظل منظومة عمل متكاملة تضمن سهولة الإجراءات وسرعة الاستلام، بما يسهم في تحقيق المستهدف وتعزيز مخزون الدولة من المحصول الاستراتيجي.

وأوضحت أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح حتى صباح اليوم السبت 25 أبريل بلغ 5200 طن، مشيرة إلى أن معدلات التوريد تسير بصورة منتظمة وتعكس وعي المزارعين وحرصهم على دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأضافت أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغ نحو 321 ألف فدان، بما يعكس التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي وأهميته في دعم الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حددت سعرا تنافسيا ومحفزا لتوريد القمح، حيث يبلغ سعر الأردب 2500 جنيه وفقا لدرجة النقاوة، بما يحقق عائدا اقتصاديا مناسبا للمزارعين ويشجعهم على زيادة معدلات التوريد.

وأكدت أنه تم تجهيز 39 موقعا لاستلام الأقماح، تشمل الصوامع والشون المطورة والهناجر ونقاط التجميع، مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية والتخزينية للحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد، فيما تتم أعمال الاستلام من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين عن التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان دقة الفحص وتحديد درجات النقاوة وفقا للمعايير المعتمدة.

وشددت محافظ البحيرة على سرعة صرف مستحقات الموردين بحد أقصى 48 ساعة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المزارعين ويعزز استقرار منظومة التوريد.



