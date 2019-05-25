السفير الأمريكي لدى روسيا ينفي نيته المشاركة في منتدى بطرسبرج الاقتصادي للعام الحالي

أكد سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون هنتسمان، اليوم السبت، أنه لن يشارك في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي للعام الحالي.

وقال هنتسمان -وفق وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- ردًا على سؤال عمّا إذا كان قرار إلقاء القبض على المواطن الأمريكي مايكل كالفي بموسكو، قد أثر على نيته المعلنة سابقًا بعدم المشاركة في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "إن القرار يخص الشركات الفردية (الأمريكية).. لكنني لن أشارك، ولن أكون هناك".

كانت محكمة "باسماني" في موسكو أعلنت، في 16 فبراير الماضي، القبض على مؤسس الشركة الاستثمارية الكبيرة "بارينج فوستوك"، المواطن الأمريكي مايكل كالفي، في موسكو، مع خمسة أشخاص آخرين في قضية احتيال كبرى.

وتستثمر شركة "بارينج فوستوك" منذ عام 1994، في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى، وتتجاوز أموال صندوق الشركة 3.7 مليار دولار. كما استثمرت الشركة 2.8 مليار دولار في الاقتصاد الروسي.

وتم إلقاء القبض على كالفي، في وقت سابق من هذا الشهر، مع ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بمجموعته للأسهم الخاصة، بعد أن اتهمهم محققون باختلاس 2.5 مليار روبل روسي (38.09 مليون دولار).