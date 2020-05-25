سقوط عصابة سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح أعلى كوبري قطار المنصورة

قرر عبدالله يسري، وكيل نيابة مركز طلخا وبإشراف المستشار محمد هدايات، رئيس النيابة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتكليف مباحث مركز شرطة طلخا بضبط وإحضار متهم هارب؛ وذلك بعد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه وتثبيت طالب وسرقة نقوده وهاتفة المحمول أعلى كوبري القطار الواصل بين مدينتي طلخا والمنصورة.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة طلخا، من محمود عيد، ٥٢ سنة، مقدم برامج، بتعرض نجله "محمد" الطالب بكلية الهندسة للسرقة والضرب تحت تهديد السلاح أثناء مروره من على كوبري القطار الواصل بين مدينة المنصورة وطلخا من قبل ثلاثة أشخاص استوقفوه أثناء سيره وأشهروا في وجهه الأسلحة البيضاء مطالبينه بإخراج ما معه من نقود وتليفونه المحمول وبعدما حصلوا منه على مبلغ 450 جنيها وتليفونه المحمول دون أن يبدي المجني عليه أي مقاومة خوفًا من أن ينفذ أحدهم تهديده له بالقتل، وحاول أن يكمل طريقه فمنعوه بالقوة بعد أن فتشوه للتأكد من أنه لايملك ما يعطيه لهم.

وأضاف في بلاغه أنهم اصطحبوا نجله بالقوة بعدما وضع أحدهم مطواة "قرن غزال" على رقبته ووضع الثاني سكينا في جانبه واصطحبوه إلى مكان خال ليستطيعوا التخلص منه بعد أن أشار عليهم أحدهم بأن مظهر الشاب يوحي بأنه من أسرة كبيرة ولو تركوه يهرب سيكون سببا في القبض عليهم ولن ينجوا من بطش أهله، واستقر رأيهم على التخلص منه فاصطحبوه معهم على شريط القطار وعندما حاول استعطافهم هددوه بأنه لو استنجد بأحد سيعجل بموته وسيطعنوه بالمطواه والسكين في نفس اللحظة.

وتابع أنهم فشلوا في العثور على مكان آمن وخال من الناس ليتخلصوا منه وظلوا مرافقين له ومهددينه بأسلحتهم ويبحثون عن مكان لتنفيذ جريمتهم ومع مرور الوقت ذهب اثنان منهم إلى كولدير مياه أمامهم ليشربوا منه فتمكن الشاب من الإفلات من ثالثهم ولاذ بالفرار وحاولوا أن يتبعوه إلا أنه دخل إلى سوبر ماركت مستغيثًا بمن فيه فلاذ أفراد العصابة بالفرار فقام صاحب السوبر ماركت بالاتصال به (والد الشاب) فأبلغ الشرطة.

وكلف اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد السادات، رئيس مباحث مركز شرطة طلخا، والنقباء أحمد محسن، وسعد عبدالله، معاونا المباحث، وإشراف العقيد على خضر، مفتش مباحث المركز وجرى ضبط أحد الجناة ويدعى عمرو هشام النجار، وشهرته "أبوجهل" 19سنة، ومقيم بطلخا يعد عمل عدة أكمنة في أماكن تواجده.

وبمواجهة المتهم بالمجني عليه اعترف بالقيام بخطف الشاب بغرض سرقته بالإكراه والتخلص منه بالاشتراك مع شخصين آخرين أرشد عنهما فتمكن رجال المباحث من القبض على ثاني أفراد العصابة ويدعى المغازي طه المغازى، 18سنة، ومقيم بطلخا وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا باشتراكهما في ارتكاب الجريمه مع شخص ثالث يدعى أحمد، وإرشادهما عن مكان التليفون المحمول وأن المبلغ المالي المتحصل من السرقة انفقوه على شراء المخدرات.

حُرر عن ذلك المحضر رقم٥٣٨٤ جنايات مركز طلخا لسنة ٢٠٢٠ وبالعرض على النيابة العامة أمرت بقرارها السابق.