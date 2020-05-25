هدف قاتل يمنح باتي بوريسوف كأس بيلاروسيا للمرة الرابعة

توج باتي بوريسوف بطلا لكأس بيلاروسيا لكرة القدم إثر فوزه القاتل الأحد في النهائي على دينامو بريست بهدف نظيف بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين في اللقاء الذي احتضنه ملعب (دينامو) في العاصمة مينسك.

يدين باتي بالفضل في الانتصار والتتويج للاعب الوسط الشاب زاخار فولكوف صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الثاني، عندما كانت المباراة في طريقها للذهاب لركلات الترجيح.

أقيم اللقاء وسط حضور جماهيري قليل للغاية في المدرجات، في الوقت الذي تابعت فيه بعض الجماهير اللقاء من خارج الأسوار، حيثق ظهرت وهي ترتدي الكمامات تنفيذا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبهذا يستعيد باتي البطولة التي غابت عن خزائنه منذ خمس سنوات وتحديدا 2015 عندما اكتسح شاختيور سوليجورسك برباعية.

ويعد هذا هو اللقب الرابع لباتي بوريسوف في تاريخ الكأس، لينفرد الفريق بصدارة المتوجين بهذه البطولة، ويفض الشراكة مع كل من شاختيور سوليجورسك ودينامو مينسك وبلشينا بوبرويسك ودينامو بريست، وصيف النسخة الحالية.