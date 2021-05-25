نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو لتجريم الاعتداءات الإسرائيلية وتعويض الفلسطينيين

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، اليوم الإثنين، إلى تجريم الاعتداءات الإسرائيلية وتعويض الفلسطينيين عن كافة الأضرار التي لحقت بهم.

وقال الكعبي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) "إن الأمم المتحدة مطالبة بإصدار قرارات مُلزمة لإدانة العدوان على القدس الشريف وغزة وباقي المدن الفلسطينية، والضغط على المجتمع الدولي لاعتبار الهجمات الإسرائيلية جرائم حرب لمخالفتها لكل المواثيق والأعراف المقرة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتعويض الشعب الفلسطيني عن كامل الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات".