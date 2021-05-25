استطلاع: ماكرون سيفوز على لوبان في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية في العام المقبل

كشف استطلاع رأي للنوايا التصويتية نشر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سوف يفوز على زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، أن ماكرون سوف يحصل على نسبة تتراوح بين 25 و28% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، وفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إيفوب-فيدوسيال" لصالح صحيفة "لو فيجارو" ومحطة "إل سي آي".

من ناحية أخرى، سوف تحصل لوبان على نسبة تتراوح بين 27 و30% من الاصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، وفقا للاستطلاع الذي نُشر في العدد الصادر اليوم الثلاثاء من صحيفة "لو فيجارو".

ثم سيحقق ماكرون فوزا بنسبة 54% في الجولة الثانية من الانتخابات، مقابل 46 فقط للوبان.

وشمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت خلال الفترة بين 18 و20 من مايو الجاري، 1363 شخصا بالغا.