الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا مقتضبا بشأن العدوان الإسرائيلي على فلسطين

استقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إصدار بيان مقتضب من ثلاث جمل يغطي آخر اندلاع للعنف في قطاع غزة، يوم الاثنين.

وكان وزراء خارجية التكتل فشلوا فى القيام بذلك الأسبوع الماضي بسبب المعارضة المجرية.

وجاء في إعلان مشترك للاتحاد الأوروبي وقعه قادة الاتحاد الاوروبي الذين عقدوا اجتماعا في وقت متأخر من الاثنين في بروكسل: "نرحب بوقف إطلاق النار الذي يجب أن ينهي أعمال العنف".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين لاستئناف عملية سياسية، ويؤكد الاتحاد الاوروبى مجددا التزامه الثابت بحل الدولتين".

وتم وقف إطلاق النار منذ يوم الجمعة، مما أنهى 11 يوما من الغارات الجوية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ الفلسطينية التى أسفرت عن مقتل أكثر من 240 شخصا فى غزة، من بينهم 66 طفلا أو قاصرا، كما قتل 12 شخصا في إسرائيل.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أصيب 1910 أشخاص آخرين بجروح.

ولم يتمكن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من الاتفاق بالإجماع على بيان رسمي عندما اجتمعوا يوم الثلاثاء الماضي لأن بودابست أعلنت أنها لن توقعه، وفقا لما ذكره حينها جوزيب بوريل كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، وعوضا عن ذلك ، نشر بوريل بيانًا باسمه.

يذكر أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يحتفظ بموقف شديد الولاء للحكومة الإسرائيلية ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيا.