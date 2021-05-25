أقدم شاب على الانتحار، بعد إشعال النيران في نفسه، إثر وقوع خلافات بينه وبين والده بقرية الدلجمون بمحافظة الغربية.



تلقى اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ من الأهالي بإشعال أحد الأشخاص النيران في نفسه بقرية الدلجمون بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة متفرقه بجميع أنحاء جسده، وتم نقله إلى مركز الحروق بمستشفى كفر الزيات للعلاج.



وقال جيران الشاب من شهود الواقعة، إن الشاب فاجأ الجميع بسكب كمية من البنزين، وأشعل النيران في نفسه أثناء تواجده في منزله بالقرية، بسبب خلافات أسرية.



تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وأمرت النيابة بوضع جثة الشاب بمشرحة مستشفى كفرالزيات لحين الانتهاء من التحقيقات.