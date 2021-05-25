أعلن منسق الاتصال الإسرائيلي مع الفلسطينيين مساء أمس الإثنين، أن بلاده قررت إعادة فتح معابرها مع قطاع غزة اليوم للسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل ".

كان قد تم إغلاق جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة تمامًا قبل أسبوعين، عندما اندلع تبادل للقصف بين فصائل فلسطينية وإسرائيل يوم العاشر من الشهر الجاري واستمر لمدة 11 يوما.

وتسبب تبادل القصف بين الجانبين في مقتل 248 فلسطينيا وجرح قرابة الفين، فيما قتل 13 إسرائيليا وأصيب قرابة 350.