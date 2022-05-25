رابطة الأندية: الأهلي سيتحمل مسؤولية قرار تأجيل مباراة إيسترن كومباني

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه لا يوجد أي صراع بين الرابطة وأندية الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل لصالح الكرة المصرية.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية لقناة (أون تايم سبورتس):" نتمنى جميعًا فوز الأهلي على الوداد في المباراة النهائية، والتتويج بدوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي".

وأضاف:" لا يوجد صراع بين رابطة الأندية وأي نادي في الدوري، نعمل من أجل الصالح العام".

وعن تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري.. رد رئيس رابطة الأندية:" رفضنا في البداية طلب الأهلي، بشأن تأجيل مباراة ايسترن كومباني لأن ذلك كان سيؤثر على جدول الدوري، ولكن قررنا تأجيلها بعد مناقشتنا مع مسؤولو الأهلي".

وأتم:"الأهلي قدم حل بأنه سيلعب في الفترة التي من المفترض أجازة بالنسبة للدوري خلال فترة التوقف الدولي وأنه سيتحمل المسؤولية".