 ضبط 175 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في البحيرة - بوابة الشروق
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ضبط 175 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في البحيرة

أرشيفة
أرشيفة
مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:51 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 175 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالبحيرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصر إجرامي تخصص في تجارة الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزته 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و225 ألف جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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