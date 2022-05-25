مصرع سائق وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بمنشأة القناطر

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لقي سائق مصرعه، بينما أصيب آخر في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق المنصورية بدائرة قسم منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بطريق المنصورية بمدخل عزبة الست بمركز منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسياراتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة سوزوكي مما أسفر عن مصرع قائدها، وإصابة أخر، نقل المتوفي إلى المشرحة، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.