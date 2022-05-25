 زيلينسكي: أوكرانيا تحارب من أجل كامل أراضيها - بوابة الشروق
الأربعاء 25 مايو 2022 3:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

زيلينسكي: أوكرانيا تحارب من أجل كامل أراضيها

زيلينسكي
زيلينسكي
دافوس (سويسرا) - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 2:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 2:55 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يرغب في عدم التخلي عن أي جزء من أراضي أوكرانيا مقابل السلام.

وقال زيلينسكي باللغة الأوكرانية خلال فعالية نظمتها مؤسسة فيكتور بينتشوك في دافوس اليوم الأربعاء: "أوكرانيا سوف تحارب حتى تستعيد جميع أراضيها".

وأدلى الرئيس الأوكراني بالتصريحات بينما كان متصلا رقميا بمناقشة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي .

وذكر زيلينسكي أنه مستعد أيضا للحوار إذا انسحبت روسيا إلى الحدود التي كانت عندها قبل بداية الحرب في فبراير. ولكنه قال إنه لن يدخل في مباحثات سوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه.

وأضاف: "لا يمكن أن أتحدث إلا مع الرئيس مباشرة، لا للوسطاء". وأشار إلى أن روسيا لا تتفاوض بجدية حاليا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك