زيلينسكي: أوكرانيا تحارب من أجل كامل أراضيها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يرغب في عدم التخلي عن أي جزء من أراضي أوكرانيا مقابل السلام.

وقال زيلينسكي باللغة الأوكرانية خلال فعالية نظمتها مؤسسة فيكتور بينتشوك في دافوس اليوم الأربعاء: "أوكرانيا سوف تحارب حتى تستعيد جميع أراضيها".

وأدلى الرئيس الأوكراني بالتصريحات بينما كان متصلا رقميا بمناقشة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي .

وذكر زيلينسكي أنه مستعد أيضا للحوار إذا انسحبت روسيا إلى الحدود التي كانت عندها قبل بداية الحرب في فبراير. ولكنه قال إنه لن يدخل في مباحثات سوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه.

وأضاف: "لا يمكن أن أتحدث إلا مع الرئيس مباشرة، لا للوسطاء". وأشار إلى أن روسيا لا تتفاوض بجدية حاليا.