 الحبيب الجفري يوصي بكثرة الصلاة على النبي لما لها من فضائل عظيمة - بوابة الشروق
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الحبيب الجفري يوصي بكثرة الصلاة على النبي لما لها من فضائل عظيمة

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 11:53 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 11:53 م

أوصى الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي بكثرة الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، لما لها من فضائل عظيمة.

ونشر الجفري، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم قوله تعالى، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾.. موضحا أن الله تعالى أمر بالصلاة على النبي في جماعة، وغالب الآيات التي تحث على الذكر جاءت بلفظ الجماعة "الذين يذكرون الله قياما وقعودا" ، "والذاكرين الله كثيرا والذاكرات".

وأضاف الجفري أن هناك حملات ممنهجة على تبديع الصلاة على النبي .. مستشهدا بحديث نبوي: قال رسول الله ﷺ : أَكثِروا الصَّلاةَ عليَّ يوم الجمعة وليلةَ الجمعة فمن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللَّهُ عليْهِ عشرًا .

وأكد الجفري أن الصلاة على النبي تقرب العبد من الله وتكون سببًا في شفاعة النبي له وسببًا في فك كربه وفتح أبواب الرحمة له.


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