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روسيا: الجيش أحبط هجوما جديدا بطائرات مسيرة على القرم

موسكو (د ب ا)
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 9:38 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 9:38 ص

قال حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، اليوم الخميس، إن عدة طائرات بدون طيار (مسيرات) أوكرانية حاولت الهجوم على المدينة، ولكن تم صده.

وذكرت قناة "آر تي عربية" الروسية أن الحاكم ميخائيل رازفوزهايف كتب عبر تطبيق تيلجرام: "صد جيشنا صباح اليوم هجوما آخر بطائرات درون على سيفاستوبول".

وأضاف أنه تم إسقاط طائرتين درون، على الأقل، بالأسلحة الصغيرة من أسطول البحر الأسود، في حين تم تحييد "طائرات أخرى" وإنزالها بالمعدات الإلكترونية. ولم يصدر الجيش بعد بيانا في هذا الشأن.

وقال رازفوزهايف: "لم تتضرر أي منشأة في المدينة"، مضيفا أن جميع الهيئات الأمنية "تراقب الوضع".


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