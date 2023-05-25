السيسي يشهد اليوم افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

جدير بالذكر أن الدولة تخطو خطوات ثابتة فى ملف إعادة هيكلة قطاع التعدين، للحفاظ على ثروتها المعدنية، من خلال إدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وإنشاء مجمعات صناعية لتوطين العديد من الصناعات العالمية، مثل ألواح الكوارتز، حيث تعتبر مصر هى الوحيدة على مستوى العالم التى تمتلك المقومات الكاملة لمصنع إنتاج الكوارتز، من حيث المنجم والمصانع.

وفي 28 أبريل 2020 صدر قرار بإنشاء الشركة المصرية للتعدين، إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من أجل إنشاء مجمع لإنتاج ألواح الكوارتز بالعينة السخنة، فى ظل امتلاك مصر أجود وأنقى أنواع الكوارتز على مستوى العالم، حيث سعت شركة النصر للتعدين لإنشاء مصنع للتكسير والطحن، ومصنع آخر لإنتاج ألواح الكوارتز.

درجة نقاء الكوارتز المصرى تفوق الـ99%، جعلته يدخل فى العديد من الصناعات العالمية منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، وكذا الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية، وهو ما يساعد فى خطط الدولة لتوطين الصناعة فى مصر.