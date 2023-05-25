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محافظ الوادي الجديد يتفقد عددا من المدارس بمدينة الخارجة

عمرو بحر
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 3:30 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 3:30 م

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس، عدد من المدارس بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقهما المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندسة إيما صبر مدير فرع الأبنية التعليمية.

وأكد الزملوط، على تفقد أعمال التشطيبات الجارية بمدرسة الخارجة المتميزة المتكاملة للغات، المقرر دخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، ووجه بإستكمال أعمال تشجير الفناء ومنطقة ألعاب الأطفال وتأثيث الفصول والقاعات ورفع كفاءة وتجميل محيط المدرسة من الخارج.

وأشار الى متابعة المعسكر الصيفي لطلاب مدرسة التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى تكثيف البرامج التدريبية العملية للطلاب خلال فترة العطلة الدراسية.

كما تابع استكمال تجهيزات الورش والمعامل الملحقة، بجانب تفقد سير أعمال الإمتحانات العملية للدبلومات الفنية، وكذلك أعمال رفع الكفاءة الجارية لعدد من المنشآت داخل مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

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