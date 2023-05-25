فيلم رهبة يتفوق على هارلي ويقتنص المركز الثالث في شباك التذاكر

حقق فيلم "رهبة"، أمس، في أول أيام عرضه بالسينما، 78 ألف جنيه، ليحتل بذلك المركز الثالث بين الأفلام المتنافسة، بعد فيلمي "شوجر دادي" و"يوم 13"، أصحاب المركزين الأول والثاني، ويتفوق بذلك في ترتيب الإيرادات اليومية على فيلم "هارلي" الذي احتل المركز الرابع أمس بإيرادات بلغت 53 ألف جنيه.

وفيلم "رهبة" من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وثراء جبيل، ونسرين أمين، ومحمد لطفي، وسماء إبراهيم.

أما فيلم "هارلي"، ورغم تراجعه للمركز الرابع على مستوى الإيراد اليومي، إلا أنه لا يزال يحتفظ بالمركز الأول على مستوى الإيراد الإجمالى لأفلام موسم عيد الفطر، حيث حقق فى 5 أسابيع 34 مليون جنيه و823 ألفا.

وفيلم «هارلى» الذى يقوم ببطولته محمد رمضان، ومحمود حميدة، ومى عمر، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير. فتدور قصة الفيلم، حول مهندس ميكانيكا محب للدراجات النارية، ويقوده ذكاؤه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.

يذكر أن فيلم "شوجر دادي" المتصدر لشباك التذاكر أمس، حقق 243 ألف جنيه، وهو من بطولته ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، ومي الغيطي، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

أما فيلم "يوم 13" الذي يحتل المركز الثاني بـ 192 ألف جنيه، فإيراداته الإجمالية على مدار 5 أسابيع عرض تقدر بـ 25 مليون جنيه و855 ألفا، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ووضع له الموسيقى التصويرية هشام خرما، وتدور أحداثه حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويشارك فى البطولة دينا الشربينى، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغنى، وأروى جودة.